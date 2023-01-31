Сальма Хайек рассказала о приватном танце от Ченнинга Татума

Актриса Сальма Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца, который для нее исполнил Ченнинг Татум. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Кадр из фильма "От заката до рассвета" Кадр из фильма "От заката до рассвета"

Сальма Хайек и Ченнинг Татум сыграли в новом фильме «Супер Майк: последний танец», и актеру пришлось танцевать перед коллегой во время съемок.

Актриса призналась, что раньше никто перед ней не исполнял приватные танцы, и теперь она это "заслужила". Раньше, по словам Сальмы Хайек, только она исполняла стриптизершу и танцевала перед кем-то.

"А теперь я сижу и наслаждаюсь", — сказала актриса.

Кадр из фильма "Супер Майк"

Однако съемки оказались для нее небезопасными. В какой-то момент актриса чуть не упала, так как, согласно сценарию, ее героиня должна была быть вверх ногами: