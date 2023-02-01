Андерсон повторила свой культовый образ из «Спасателей Малибу»: фото

На днях в Лос-Анджелесе прошла премьера нашумевшего фильма о жизни и судьбе культовой фотомодели «Памела: История любви». Главная героиня вечеринки блистала на красной дорожке, как и во времена своего ошеломительного успеха. Памела Андерсон решила воспользоваться моментом и вернула поклонников в прошлое. Минималистичное красное платье Naeem Khan напоминает культовый образ из телесериала «Спасатели Малибу» 1992 года. И хотя наряд с премьеры скрывает на порядок больше, чем купальник, назвать лук актрисы скромным сложно. В общем-то, все в стиле звезды 90-х!
Надо сказать, в свои 55 актриса выглядит просто потрясающе. Мало кто может похвастаться такой точеной фигурой. Звезда сама это понимает и не стесняется демонстрировать ее при каждом удобном случае. Недавно голливудская красотка снялась обнаженной, повторив образы Мэрилин Монро. Получилось ничуть не хуже!