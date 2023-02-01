Картер заявила, что не стоит продолжать сериал "Корона"

Актриса Хелена Бонем Картер выразила мнение, что сериал «Корона» не нуждается в продолжении. Ее слова цитирует Deadline.

Артистка снялась в двух сезонах проекта в роли принцессы Маргарет. «Я не думаю, что он [сериал] должен продолжаться. Когда «Корона» начиналась, это была историческая драма, а теперь она столкнулась с событиями настоящего», — заявила Бонем Картер.