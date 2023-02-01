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2 часа назад

Хелена Бонем Картер заявила, что не стоит продолжать сериал "Корона"

Газета.Ruиещё 2

Актриса Хелена Бонем Картер выразила мнение, что сериал «Корона» не нуждается в продолжении. Ее слова цитирует Deadline.

Картер заявила, что не стоит продолжать сериал "Корона"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка снялась в двух сезонах проекта в роли принцессы Маргарет. «Я не думаю, что он [сериал] должен продолжаться. Когда «Корона» начиналась, это была историческая драма, а теперь она столкнулась с событиями настоящего», — заявила Бонем Картер.

Премьера сериала «Корона» состоялась в 2016 году. Проект рассказывает о британской королевской семье, шестой сезон выйдет осенью 2023 года.

Актеры,Хелена Картер,
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