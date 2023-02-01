10 самых высокооплачиваемых актеров всех времен

Пока одни селебрити получают огромные гонорары, другим везет еще больше: их баснословная зарплата исчисляется десятками миллионов долларов за проект. Super публикует список самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Киану Ривз

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Актер получил 156 миллионов долларов за участие в фильмах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — оба вышли в кинопрокат в 2003 году и в представлении не нуждаются. Тридцать миллионов — гарантированная контрактом зарплата, остальное — процент с прибыли от проката. По сей день рекорд не побит, ну или актеры предпочитают помалкивать о своих финансовых достижениях...

Брюс Уиллис

«Шестое чувство» 1999 года принесло Брюсу 100 миллионов долларов, 14 из них гарантировал контракт. История детского психиатра Малкольма Кроу и его маленького пациента, которого посещают призраки, оказалась весьма успешной и собрала более 680 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру.

Том Круз

На третьем месте Том Круз, который трижды получал заветную зарплату в 100 миллионов долларов за проект. Самыми кассовыми проектами актера стали «Миссия невыполнима 2», «Война миров», «Топ Ган: Мэверик». Последний проект гарантировал актеру около 12 миллионов долларов, что не позволило ему догнать Брюса. Но в любом случае Том не бедствует и получает щедрые предложения с завидной регулярностью.

Уилл Смит

Роль агента Джея в фильме «Люди в черном 3» принесла Уиллу все те же «стандартные» 100 миллионов долларов. Актер легко мог бы подняться на второе место списка, но, увы, юридические тонкости не позволяют. Его коллеги по цеху запрашивали «зарплату» и процент, а Уилл согласился только на процент. Финальная сумма та же, что у Брюса Уиллиса и Тома Круза, а требования тянут только на четвертое место в топе.

Роберт Дауни-младший

Роберт, как и Том, повторил свой зарплатный рекорд трижды: актер получил около 75 миллионов долларов за фильмы «Железный человек 3» 2013 года, «Мстители: Война бесконечности» 2018 года и «Мстители: Финал» 2019 года. Роль «гения, миллиардера, плейбоя и филантропа» в супергеройской франшизе от студии Marvel принесла ему не только популярность, но и финансовую стабильность.

Сандра Буллок

Наконец-то в списке женщина! Сандра сыграла в «Гравитации» 2013 года. Критики и зрители благосклонно встретили фильм — драма заработала более 720 миллионов долларов в мировом прокате. Известно, что исполнительница главной роли заработала более 70 миллионов долларов за проект. Для сравнения, ее партнеру по площадке — Джорджу Клуни — съемки в «Гравитации» принесли «всего» 20 миллионов долларов.

Том Хэнкс

Финансовый рекорд Тома Хэнкса — легендарная роль Форреста Гампа в одноименном фильме 1994 года. Картина Роберта Земекиса принесла исполнителю главной роли ровно 70 миллионов долларов. Гонорар, можно сказать, окупился: фильм получил сразу шесть «Оскаров» и уже стал классикой. Российский зритель картину тоже оценил, несмотря на запоздалый релиз в стране. На портале «Кинопоиск» «Форрест Гамп» занимает почетное четвертое место среди абсолютно всех фильмов.

Харрисон Форд

Харрисона Форда невозможно представить без шляпы. Образ Индианы Джонса в приключенческой франшизе буквально прикипел к актеру. Однако не все фильмы о легком на подъем археологе стали для него одинаково прибыльными. В список самых высокооплачиваемых актеров Харрисон попал благодаря четвертой части истории — фильму «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 2008 года. Гонорар звезды составил 65 миллионов долларов. По иронии судьбы именно у четвертой части наименьший зрительский рейтинг.

Джек Николсон

Актер сыграл Джокера в фильме «Бэтмен» 1989 года. Эта работа принесла Джеку Николсону 60 миллионов долларов. Фильм, к слову, взял «Оскар», но отнюдь не за выдающуюся актерскую игру. Американская киноакадемия отметила его за лучшие декорации в 1990 году.

Леонардо ДиКаприо