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2 часа назад

Брендан Фрейзер рассказал, что ненавидел себя в молодости

Мария Каткова

Брендан Фрейзер, актер, рассказал, что в молодости страдал от ненависти к себе. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

Фрейзер рассказал о ненависти к себе в молодости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда Брендан Фрейзер снимался в фильмах "Мумия" и "Джордж из джунглей", он сам выполнял трюки на съемочной площадке. В итоге актер постоянно получал травмы.

Как рассказал Фрейзер, он считал, что боль после травм он заслужил. Сам он ненавидел себя, поэтому не обращал внимания на неприятные ощущения.

"Ненависть к себе была. Думаю, я на каком-то подсознательном уровне я считал, что заслужил наказания"

Сейчас актеру гораздо лучше. Несмотря на то, что он набрал вес, а с возрастом его внешность изменилась, он продолжает сниматься в кино в более глубоких ролях. Критики считают, что сейчас актер проходит через лучший период своей карьеры.

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Ранее сообщалось, что Брендан Фрейзер готов вернуться в перезагрузку "Мумии".

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