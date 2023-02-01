Фрейзер рассказал о ненависти к себе в молодости

Брендан Фрейзер, актер, рассказал, что в молодости страдал от ненависти к себе. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

Когда Брендан Фрейзер снимался в фильмах "Мумия" и "Джордж из джунглей", он сам выполнял трюки на съемочной площадке. В итоге актер постоянно получал травмы.

Как рассказал Фрейзер, он считал, что боль после травм он заслужил. Сам он ненавидел себя, поэтому не обращал внимания на неприятные ощущения.

"Ненависть к себе была. Думаю, я на каком-то подсознательном уровне я считал, что заслужил наказания"

Сейчас актеру гораздо лучше. Несмотря на то, что он набрал вес, а с возрастом его внешность изменилась, он продолжает сниматься в кино в более глубоких ролях. Критики считают, что сейчас актер проходит через лучший период своей карьеры.