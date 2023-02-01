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1 час назад

Умер актер из польских комедий "Ва-банк" и сериала "Ставка больше чем жизнь" Леонард Петрашек

Российская Газета

1 февраля на 87-м году жизни умер польский актер кино, театра и ТВ Леонард Петрашек - криминальный банкир Крамер из легендарной комедии "Ва-банк" и ее продолжения.

Умер актер из польской комедий "Ва-банк"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Некролог публикует портал родного города артиста Быгдощ, там же Петрашек будет похоронен.

Леонард Петрашек родился 6 ноября 1936 года. На экранах дебютировал в 1957-м, в театре - через два года. В 1960-м окончил актерский факультет Киношколы в Лодзи.

Сыграл более чем в шести десятках фильмов и ряде сериалов - "Ева хочет спать", "История одного истребителя", "Ставка больше чем жизнь", "Черные тучи", "До последней капли крови", "Кингсайз".

Жена - актриса Ванда Майерувна.

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