Умер актер из польской комедий "Ва-банк"

1 февраля на 87-м году жизни умер польский актер кино, театра и ТВ Леонард Петрашек - криминальный банкир Крамер из легендарной комедии "Ва-банк" и ее продолжения.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Некролог публикует портал родного города артиста Быгдощ, там же Петрашек будет похоронен.

Леонард Петрашек родился 6 ноября 1936 года. На экранах дебютировал в 1957-м, в театре - через два года. В 1960-м окончил актерский факультет Киношколы в Лодзи.

Сыграл более чем в шести десятках фильмов и ряде сериалов - "Ева хочет спать", "История одного истребителя", "Ставка больше чем жизнь", "Черные тучи", "До последней капли крови", "Кингсайз".