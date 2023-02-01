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50 минут назад

Мать актера Перси Уайта отреагировала на обвинения сына в изнасиловании

Мира Маркина

Шер Уайт реакциями в Twitter обозначила позицию по обвинению звезды сериала «Уэнсдей» и ее сына Перси Хайнса Уайта. Редакция Super.ru обратила внимание на поведение матери актера в соцсетях.

Мать звезды сериала «Уэнсдей» отреагировала на обвинения в адрес сына
Фото: Кадр из сериала «Уэнсдей»Кадр из сериала «Уэнсдей»

Шер поставила лайк на публикацию одного из пользователей соцсети. По мнению девушки-автора, Перси нельзя назвать монстром:

«Может быть, он был ужасным парнем, но теперь вырос, и я не думаю, что Дженна, Джорджи и Кэти глупы. (...) Может быть, я ошибаюсь».

Громкие скандалы вокруг сериала «Уэнсдэй»: с кем из актеров прощаются фанаты

В своем посте поклонница Перси Уайта попыталась защитить не только актера, но и тех, кто его обвинил в насилии.

Ранее мы писали о судьбе сериала о приключениях Ведьмака.

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