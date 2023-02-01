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21 минуту назад

Умерла актриса из "Белой птицы с черной отметиной" и "Пропавшей грамоты" Мария Миколайчук

Российская Газета

Рано утром 1 февраля скончалась Мария Евгеньевна Миколайчук, советская и украинская актриса и певица, вдова легендарного советского актера и режиссера Ивана Миколайчука.

Умерла актриса из "Пропавшей грамоты" Мария Миколайчук
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

О смерти народной артистки Украины на 82-м году жизни сообщил СМИ племянник Ивана Миколайчука Михаил. По его словам Мария Евгеньевна долго болела.

Мария (Маричка) Миколайчук родилась 8 апреля 1941 года в селе Витимовка Черновицкой области. Окончила студию при Черновицком украинском музыкально-драматическом театре имени Кобылянской. С 1961 года была солисткой хора имени Веревки. В начале 70-х Мария и две ее коллеги по хору, Нина Матвиенко и Валентина Ковальская, основали трио "Золотые ключи".

На экранах дебютировала в 1968-м в "Разведчиках". Снялась с мужем в драме "Белая птица с черной отметиной", где Миколайчук выступил также автором сценария и композитором, и в "Пропавшей грамоте".

Актеры,Белая птица с черной отметиной,Нина Матвиенко,
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