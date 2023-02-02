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1 час назад

Умер французский актер и танцовщик Аттилио Лабис

Российская Газета

На 87-м году жизни умер Аттилио Лабис, французский танцовщик, актер кино и ТВ, педагог.

Умер французский актер и танцовщик Аттилио Лабис
Фото: YoutubeYoutube

Звезда Аттилио взошла в 1960-м, когда он начал танцевать с Клод Бесси. О кончине "главного радетеля французской школы балета" сообщает Парижская опера.

Аттилио Лабис родился в 1936 году в семье сицилийца и француженки. Когда ему было девять, начал обучение в Парижской опере, в 1952-м был принят там в кордебалет. Воевал в Алжире, после вернувшись на сцену, причем сразу в статусе ведущего солиста. Танцевал в "Ромео и Джульетте", "Спартаке", "Лебедином озере" (где работал с женой - Кристин Власси). После выхода на пенсию преподавал. На экранах дебютировал в 1961-м.

Отмечено, что Лабис привнес во французскую балетную школу множество технических новшеств.

Актеры,Лебединое озеро,Спартак,Ромео и Джульетта,Клод Бесси,
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