Умер французский актер и танцовщик Аттилио Лабис

Аттилио Лабис родился в 1936 году в семье сицилийца и француженки. Когда ему было девять, начал обучение в Парижской опере, в 1952-м был принят там в кордебалет. Воевал в Алжире, после вернувшись на сцену, причем сразу в статусе ведущего солиста. Танцевал в "Ромео и Джульетте", "Спартаке", "Лебедином озере" (где работал с женой - Кристин Власси). После выхода на пенсию преподавал. На экранах дебютировал в 1961-м.