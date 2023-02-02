Чем занимается Бабкина, которая осталась без работы

После того, с эфира сняли программу «Модный приговор» Надежда Бабкина осталась без работы на ТВ. Однако недолго народная артистка сидела сложа руки. Телеканал НТВ ей предложил участие в новом интересном проекте. Уже совсем скоро Бабкина появится в новом шоу «Модный vs. Народный», а компанию ей составит известный стилист Влад Лисовец.
Они выступят в качестве экспертов, которые представляют разные взгляды на красоту. В рамках шоу будут подбирать образы обычным простым женщинам, которые решили кардинально изменить свою жизнь. Это будет некая битва между двумя известными людьми, противостояние двух истинных ценителей красоты.
Новый проект Надежда Георгиевна ждет с особым энтузиазмом и говорит, что опыта в этом деле у нее хоть отбавляй: «Модой я интересовалась всегда, еще с юности. Обязательно привозила из заграничных гастрольных поездок модные вещи: то кофточку синтетическую ярко-желтого цвета, то сапоги-чулки, то красную юбку лакированную. Я приходила в институт на занятия народного хора, непременно опаздывая секунд на пять. Открывала дверь, здоровалась, а весь хор при виде меня издавал изумленное: „О-о-о-о-о!“. А уж когда я стала ведущей одного из телепроектов, посвященных моде, сам бог велел интересоваться тенденциями. С тех пор прошло более 10 лет. Можно сказать, институт дважды окончила и получила новую профессию. Я стала опытнее, вмиг все просекаю: что подойдет корпулентной женщине, что стройную украсит, что фигуристой будет хорошо…», — считает народная артистка. Однако пользователи Сети с ней категорически не согласны.
«Бабкина так и не научилась одеваться ос вкусом. Модный приговор не помог. Так и одевается, как новогодняя елка или витрина ювелирных магазинов. Никакие деньги не помогут», «Там уже нет никакого стоп-крана, ни вкуса, ни чувства меры во всем», «Бабули, да отдыхайте вы уже!», «Гузеева пельмени на продажу лепит и Бабкина занялась чем то вроде того», «Даа, деревня из нее никуда не уехала», — пишут фолловеры.