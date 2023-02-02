Чем занимается Бабкина, которая осталась без работы

Новый проект Надежда Георгиевна ждет с особым энтузиазмом и говорит, что опыта в этом деле у нее хоть отбавляй: «Модой я интересовалась всегда, еще с юности. Обязательно привозила из заграничных гастрольных поездок модные вещи: то кофточку синтетическую ярко-желтого цвета, то сапоги-чулки, то красную юбку лакированную. Я приходила в институт на занятия народного хора, непременно опаздывая секунд на пять. Открывала дверь, здоровалась, а весь хор при виде меня издавал изумленное: „О-о-о-о-о!“. А уж когда я стала ведущей одного из телепроектов, посвященных моде, сам бог велел интересоваться тенденциями. С тех пор прошло более 10 лет. Можно сказать, институт дважды окончила и получила новую профессию. Я стала опытнее, вмиг все просекаю: что подойдет корпулентной женщине, что стройную украсит, что фигуристой будет хорошо…», — считает народная артистка. Однако пользователи Сети с ней категорически не согласны.