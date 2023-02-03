Том Харди получил роль в новом сериале «Лазарь»

Популярный британский актер Том Харди получил главную роль в пока еще не анонсированном сериале «Лазарь» от Apple+. Ему предстоит сыграть серийного маньяка-психопата, пишет в четверг, 2 февраля, портал Deadline.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По информации голливудских журналистов, герой Харди будет заключен в психиатрическую лечебницу после похищения детей. В этом медучреждении под прикрытием будет работать полицейский инспектор Саги Бауэр в исполнении Зази Битц («Джокер», «Атланта»).