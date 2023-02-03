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5 часов назад

Том Харди получил роль в новом сериале «Лазарь»

Вечерняя Москва

Популярный британский актер Том Харди получил главную роль в пока еще не анонсированном сериале «Лазарь» от Apple+. Ему предстоит сыграть серийного маньяка-психопата, пишет в четверг, 2 февраля, портал Deadline.

Том Харди получил роль в новом сериале «Лазарь»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По информации голливудских журналистов, герой Харди будет заключен в психиатрическую лечебницу после похищения детей. В этом медучреждении под прикрытием будет работать полицейский инспектор Саги Бауэр в исполнении Зази Битц («Джокер», «Атланта»).

По данным издания, отношения между центральными персонажами проекта будут вдохновлены культовой картиной «Молчание ягнят». Сценарий будет написан по мотивам серии детективов «Комиссар Йона Линна». Об официальной дате выхода проекта на данный момент не сообщается.

Актеры,Молчание ягнят,Том Харди,
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