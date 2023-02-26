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3 часа назад

Как советский Буратино рисковал жизнью на съемочной площадке

Мира Маркина

"Приключения Буратино" — одна из самых известных советских киносказок, а герои фильма до сих пор влюбляют в себя детскую и взрослую аудитории. "Рамблер" рассказывает, как снимали одну из важнейших сцен сказочного кино и на что пришлось решиться исполнителю главной роли.

Как советский Буратино рисковал жизнью на съемках
Фото: Кадр из фильма "Приключения Буратино"Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Дима Иосифов, который сыграл Буратино, сначала сниматься в фильме вообще не хотел. Режиссер Леонид Нечаев "поймал" его в подземном переходе в Минске.

"Смотрю, бежит бабушка с внуком. Под мышкой труба, в руках коньки, — рассказывал Нечаев. — Представляюсь, приглашаю в кино сниматься, а бабушка мне в ответ: "Милый! Какое кино? Видишь, бежим с музыки на фигурное катание!"

Будущего актера поучаствовать в фильме уговорили родители. Правда, мама, которая присутствовала на съемках, не хотела, чтобы ее сына подвешивали вниз головой. Это было необходимо для сцены, в которой Кот Базилио и Лиса Алиса пытаются вытрясти из Буратино монеты, но сук легко мог сломаться, и мальчик упал бы головой прямо на камеру.

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Нечаев убедил маму Димы что на дерево повесят куклу, а сам украдкой попросил маленького актера "убрать куда-нибудь маму". "Буратино" пожаловался, что проголодался, и мама убежала в магазин. Пока ее не было, сцену быстро отсняли: Дима выдержал несколько дублей.

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