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2 часа назад

Алексей Панин назвал Дмитрия Нагиева "темной лошадкой"

Газета.Ruиещё 1

Актер Алексей Панин признался, что виделся с телеведущим Дмитрием Нагиевым всего раз в жизни, однако назвал артиста «темной лошадкой», пишет StarHit.

Алексей Панин назвал Дмитрия Нагиева "темной лошадкой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ваню [Урганта] я знаю. Я и Нагиева знаю, но пересекался с ним один раз в жизни. Нагиев для меня — темная лошадка. А Ваня свой, про него все понятно», — подчеркнул Панин.

Он также отметил, что считает Урганта искренним и добропорядочным человеком. Вместе с этим Панин раскритиковал актеров Дмитрия Дюжева и Сергея Безрукова. По его мнению, Безруков — «ненастоящий», а Дюжев и вовсе «очень лживый».

«Как актер Безруков, конечно, лучше. Дюжев намного хуже. Сергей все же талантливей», — резюмировал артист.

Актеры,Тёмная лошадка,Алексей Панин,Дмитрий Дюжев,
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