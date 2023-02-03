Алексей Панин назвал Дмитрия Нагиева "темной лошадкой"

Актер Алексей Панин признался, что виделся с телеведущим Дмитрием Нагиевым всего раз в жизни, однако назвал артиста «темной лошадкой», пишет StarHit.
«Ваню [Урганта] я знаю. Я и Нагиева знаю, но пересекался с ним один раз в жизни. Нагиев для меня — темная лошадка. А Ваня свой, про него все понятно», — подчеркнул Панин.
Он также отметил, что считает Урганта искренним и добропорядочным человеком. Вместе с этим Панин раскритиковал актеров Дмитрия Дюжева и Сергея Безрукова. По его мнению, Безруков — «ненастоящий», а Дюжев и вовсе «очень лживый».
«Как актер Безруков, конечно, лучше. Дюжев намного хуже. Сергей все же талантливей», — резюмировал артист.