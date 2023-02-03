Скончался актер из сериала "Универ"

30-летний актер и звезда сериалов "Универ" и "Ранетки" Сергей Корсик скончался в Москве после продолжительной борьбы с пневмонией, пишет REGNUM.
"Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге", - заявил друг умершего Николай.
Он рассказал, что во время последнего телефонного разговора Корсик попросил его не приезжать к нему и не привозить продукты. Актер объяснил это тем, что его переводят в отделение реанимации. При этом тесты на коронавирусную инфекцию показывали отрицательный результат, уверяет друг артиста.