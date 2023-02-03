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11 минут назад

Скончался актер из сериала "Универ"

Газета.Ruиещё 4

30-летний актер и звезда сериалов "Универ" и "Ранетки" Сергей Корсик скончался в Москве после продолжительной борьбы с пневмонией, пишет REGNUM.

Скончался актер из сериала "Универ"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге", - заявил друг умершего Николай.

Он рассказал, что во время последнего телефонного разговора Корсик попросил его не приезжать к нему и не привозить продукты. Актер объяснил это тем, что его переводят в отделение реанимации. При этом тесты на коронавирусную инфекцию показывали отрицательный результат, уверяет друг артиста.

Актеры,Сергей Корсик,
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