Скончался актер из сериала "Универ"

"Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге", - заявил друг умершего Николай.

Он рассказал, что во время последнего телефонного разговора Корсик попросил его не приезжать к нему и не привозить продукты. Актер объяснил это тем, что его переводят в отделение реанимации. При этом тесты на коронавирусную инфекцию показывали отрицательный результат, уверяет друг артиста.