Звезда сериала «Викинги: Вальхалла» рассказала о пикантной сценах

Актриса призналась, на какие жертвы ей пришлось пойти ради участия в голливудском проекте.
В интервью ведущим драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» 29-летняя российская кинозвезда Софья Лебедева поделилась подробностями съемок во втором сезоне сериала «Викинги: Вальхалла», где она исполнила одну из ключевых ролей. Актриса рассказала ведущим шоу Денису Курочкину и Ивану Броневому, на какие жертвы ей пришлось пойти для сцены купания в источнике.
«Сцену купания мы снимали зимой, как будто это лето. Был какой-то ледяной источник. И было очень смешно, потому что при заходе в воду тело начинает дрожать, а тебе нужно играть наслаждение, что ты такая русалка. Но это все равно интересно. Я очень люблю челленджи», — заявила Софья.
При этом часть зимних сцен, наоборот, снимали летом, и было жарко в мехах. В Ирландии, где работала съемочная группа, очень яркое солнце, между сценами актеры носили солнцезащитные очки.
«Мы все в зимних исторических костюмах и в шапках, у каждого — маленькие вентиляторы. Представьте себе картину — шуба-цигейка, очки и айфон в руках. Это очень красиво смотрелось», — шутила актриса.
Еще ей пришлось научиться гребле, стрельбе из лука и езде на лошадях. Но порой было достаточно просто шевелить бедрами, чтобы изобразить скачку.
«Когда были общие планы в лесу на лошадях, мы действительно скакали. Но для крупного плана, когда в кадре видно только твое лицо, ты буквально двигаешь бедрами и делаешь вид, что погоняешь лошадь. Сцена была драматическая, серьезная, но, когда ее сняли, я ржала в голос», — призналась актриса.
В голливудской карьере российской звезде помогает отличное знание английского языка, рассказала она. И все благодаря тому, что у нее был близкий человек — носитель языка, с которым она уже рассталась.
«Да, у меня были отношения с иностранцем. Они закончились, — сообщила Софья. — Вообще, у меня много друзей иностранцев. Мне кажется, у меня в каждой стране есть близкий друг. В сериале был международный актерский состав — из Дании, Исландии, Германии, Америки, Австралии. И вот мой лучший друг теперь из Австралии».