Звезда сериала «Викинги: Вальхалла» рассказала о пикантной сценах

«Сцену купания мы снимали зимой, как будто это лето. Был какой-то ледяной источник. И было очень смешно, потому что при заходе в воду тело начинает дрожать, а тебе нужно играть наслаждение, что ты такая русалка. Но это все равно интересно. Я очень люблю челленджи», — заявила Софья.