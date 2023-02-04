Памела Андерсон отказалась от своих слов о скандальном деле Харви Вайнштейна

Героиня первых полос этой недели Памела Андерсон продолжает давать интервью в рамках промо документального фильма Netflix «Памела: История любви». Разумеется, журналисты не упускают возможности задать супермодели 90-х острые вопросы, от которых так просто не отмахнешься. Например, во время беседы с журналистом Interview речь зашла о движении #MeToo и высказываниях Памелы о скандальном деле Харви Вайнштейна .

В 2017 году актриса осудила жертв кинопродюсера и намекнула на то, что в изнасиловании отчасти виноваты они сами. «Многие девушки думали, что встречи в отеле будут безопасными, поскольку их организовывали их же собственные агенты. Но ведь это не гарантия. Нужно было думать своей головой», — заявила она в Today Show. Спустя шесть лет Памеле пришлось ответить за свои слова, и, надо сказать, сделала она это достойно.