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1 час назад

Памела Андерсон отказалась от своих слов о скандальном деле Харви Вайнштейна

Super.ru

Героиня первых полос этой недели Памела Андерсон продолжает давать интервью в рамках промо документального фильма Netflix «Памела: История любви». Разумеется, журналисты не упускают возможности задать супермодели 90-х острые вопросы, от которых так просто не отмахнешься. Например, во время беседы с журналистом Interview речь зашла о движении #MeToo и высказываниях Памелы о скандальном деле Харви Вайнштейна.

Памела Андерсон отказалась от своих слов о скандальном деле Харви Вайнштейна
Фото: Super.ruSuper.ru

В 2017 году актриса осудила жертв кинопродюсера и намекнула на то, что в изнасиловании отчасти виноваты они сами. «Многие девушки думали, что встречи в отеле будут безопасными, поскольку их организовывали их же собственные агенты. Но ведь это не гарантия. Нужно было думать своей головой», — заявила она в Today Show. Спустя шесть лет Памеле пришлось ответить за свои слова, и, надо сказать, сделала она это достойно.

Андерсон сказала, что пересмотрела свою точку зрения и назвала те комментарии «просто ужасающими». Актриса добавила, что благодаря движению #MeToo в мире многое изменилось. «Теперь люди гораздо более осторожны и учтивы», — отметила она. К слову, в мемуарах звезда призналась, что сама неоднократно становилась жертвой домашнего насилия.

Актеры,Харви Вайнштейн,Памела Андерсон,
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