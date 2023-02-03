Кто из актеров ненавидит эротические сцены

Они буквально впадают в истерику!

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Во время просмотра фильма, где то и дело мелькают обнаженные тела, нам кажется, что для актеров подобная обстановка — самое естественное, что может быть. Но это совершенно не так. Например, звезды экрана из нашего списка терпеть не могут обнажаться перед съемочной группой и в принципе жалеют, что когда-то согласились на подобные сцены.

Кира Найтли

Британская актриса сыграла множество ролей, где приходилось обнажаться. И все же в последнее время Кира отказывается от подобных предложений, по крайней мере, если режиссер — мужчина. Звезда объясняет свое решение тем, что терпеть не может, когда мужчины видят в ней лишь сексуальный объект. В том числе и те мужчины, которые присутствуют на съемках. Одна из самых «неприятных» ролей для Найтли была ее роль в фильме «Опасный метод», где Кире пришлось участвовать в сексуальных сценах. Сама Найтли даже не хочет вспоминать, через что ей пришлось пройти эмоционально.

Энн Хэтэуэй

Актриса, которая, кажется, не стареет ни на день, тоже старается избегать предложений о съемках, где подразумевается полное обнажение. Энн признается, что чувствует себя очень неловко, когда перед всей съемочной группой ей приходится снимать одежду. Так, фильм «Любовь и другие лекарства» стал настоящим испытанием для опытной актрисы. Хэтэуэй рассказала, что так стеснялась, что заворачивалась в полотенце после каждого дубля, из-за чего гримерам приходилось заново гримировать ее тело.

Майкл Фассбендер