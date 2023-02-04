Скончался звезда "Полицейской академии" Джордж Р. Робертсон

В возрасте 89 лет ушел из жизни голливудский актер и звезда серии фильмов "Полицейская академии" Джордж Р. Робертсон, сообщает Deadline. Семья актера без уточнения причин смерти Робертсона сообщила, что он умер 29 января 2023 года в Центре медицинских наук Саннибрук, расположенном в Торонто (Канада).

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Робертсон начал свою актерскую карьеру в конце 60-х, участвуя в различных театральных постановках. На телевидении и в кино он проработал около 15 лет. Его прорывом стала роль строгого, но справедливого шефа полиции Генри Херста в комедии "Полицейская академия".