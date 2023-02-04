Актриса Картункова откровенно рассказала о детях

Актриса Ольга Картункова поделилась подробностями личной жизни: она рассказала, чем сейчас занимаются ее дети. У звезды сын и дочь.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Дети взрослые, живут в Москве. Мои дети сейчас абсолютно самостоятельны, и каждый занимается творчеством в своей сфере. Они всегда прислушиваются ко мне, но не всегда выбирают мое мнение», – призналась Картункова.

По ее словам, сын Александр окончил Школу кавказского гостеприимства в СКФУ и стал поваром. «Он свое дело любит и когда приезжает, мы вообще не готовим», – добавила актриса. Дочь Виктория снимается в сериальных и рекламных эпизодах, иногда работает аниматором для детей.