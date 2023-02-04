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3 часа назад

Актриса Картункова откровенно рассказала о детях: «Не всегда выбирают мое мнение»

РИА "ФедералПресс"

Актриса Ольга Картункова поделилась подробностями личной жизни: она рассказала, чем сейчас занимаются ее дети. У звезды сын и дочь.

Актриса Картункова откровенно рассказала о детях
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Дети взрослые, живут в Москве. Мои дети сейчас абсолютно самостоятельны, и каждый занимается творчеством в своей сфере. Они всегда прислушиваются ко мне, но не всегда выбирают мое мнение», – призналась Картункова.

По ее словам, сын Александр окончил Школу кавказского гостеприимства в СКФУ и стал поваром. «Он свое дело любит и когда приезжает, мы вообще не готовим», – добавила актриса. Дочь Виктория снимается в сериальных и рекламных эпизодах, иногда работает аниматором для детей.

Ольге Картунковой скоро предстоит снова столкнуться с трудностями в воспитании детей. На экраны выходит сериал «Сеструха». В сериале Картункова примерила на себя роль тюремного надзирателя, которому пришлось стать директором модного столичного клуба. Помимо ведения бизнеса, героине придется решать проблемы детей, постоянно попадающих в непростые ситуации. Ранее «ФедералПресс» писал, сколько налогов задолжали уехавшие российские звезды.

Актеры,Ольга Картункова,
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