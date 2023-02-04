Каменщиков рассказал о причинах неприязни к Собчак

По словам актера, он никогда не испытывал личной симпатии к Ксении Собчак, но особенно разочаровался в ней после выхода ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым .

"Можно на теме хайповать, а можно ее поднимать и развивать. Вот взять Собчак. Я ее никогда особо не любил, а после интервью со cкопинским дебилом больше никогда принципиально смотреть не буду. А Андреасян снял четырехсерийный фильм про этого же дурака. Но Сарику я скажу: да, ты правильно сделал, а Собчак — нет. Он поднимает темы и не смакует чернуху", — поделился своими размышлениями Каменщиков.