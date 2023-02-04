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3 часа назад

Звезда сериала "Жизнь по вызову" Олег Каменщиков рассказал о причинах неприязни к Ксении Собчак

Газета.Ru

Звезда "Жизни по вызову" и "Непослушника" Олег Каменщиков рассказал о причинах своего принципиального отказала смотреть интервью Ксении Собчак, сообщает "СтарХит".

Каменщиков рассказал о причинах неприязни к Собчак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актера, он никогда не испытывал личной симпатии к Ксении Собчак, но особенно разочаровался в ней после выхода ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Каменщиков заявил, что журналиста хайповала на теме. При этом художественный проект Сарика Андреасяна о душегубе актер поддержал.

"Можно на теме хайповать, а можно ее поднимать и развивать. Вот взять Собчак. Я ее никогда особо не любил, а после интервью со cкопинским дебилом больше никогда принципиально смотреть не буду. А Андреасян снял четырехсерийный фильм про этого же дурака. Но Сарику я скажу: да, ты правильно сделал, а Собчак — нет. Он поднимает темы и не смакует чернуху", — поделился своими размышлениями Каменщиков.

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