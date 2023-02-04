Хаммер дал первое откровенное интервью после секс-скандала

Репутация Арми Хаммера, кажется, полностью разрушена после многочисленных обвинений в сексуальном насилии. Последней каплей стал выход документального телепроекта «House of Hammer», в котором были обнародованы ужасающие сообщения актера его жертвам. Но вот спустя два года после «отмены» бывший любимчик Голливуда решил рассказать свою сторону истории в интервью онлайн-изданию Air Mail. И тут тоже не обошлось без шокирующих признаний.

Фото: Super.ru Super.ru

Так, свои каннибальские фетиши и интерес к БДСМ актер связывает с сексуальным насилием, которое он пережил в возрасте 13 лет. По словам Хаммера, его абьюзером был пастор в юношеском лагере. «Сексуальность появилась в моей жизни таким образом, что все, связанное с этой сферой, находилось полностью вне моего контроля, — рассказал Арми. — Я был бессилен в этой ситуации. У меня не было права голоса. Тогда и сформировался мой интерес к тому, чтобы все контролировать в сексуальном плане».

Видео дня

В интервью Хаммер подробно обсуждает выдвинутые против него обвинения. Актер отрицает физическое насилие и сводит свое поведение к тому, что он — цитата — «мудак». Впрочем, Арми признает, что эмоциональный абьюз с его стороны все же присутствовал. «Они молодые 20-летние женщины, а мне за 30. В то время я был успешным актером. Они были счастливы просто быть со мной и соглашались на то, на что, возможно, не согласились бы по собственному желанию, — говорит Хаммер. — Это дисбаланс сил в ситуации».

Арми также признался, что после скандала думал о самоубийстве. «Я просто вышел в океан: заплыл так далеко, как только мог, и надеялся, что либо утону, либо попаду под лодку или в пасть акуле. Но потом я вспомнил, что мои дети все еще на берегу и что я не могу с ними так поступить».

«Я здесь для того, чтобы признаться в своих ошибках, взять на себя ответственность за то, что я был мудаком, что я был эгоистом, что я использовал людей, чтобы чувствовать себя лучше, а когда я заканчивал, то просто переключался, — продолжает актер. — Теперь я более здоровый, счастливый и уравновешенный человек. Я могу быть рядом со своими детьми, как никогда раньше… Я искренне благодарен за свою жизнь, свое выздоровление и все остальное. И я бы не стал возвращаться в прошлое, чтобы изменить то, что со мной произошло».

Звезда «Назови меня своим именем» говорит, что встать на путь истинный ему помогает трезвость. Сейчас он даже в качестве компаньона помогает другому человеку, зависимому от наркотиков, проходить реабилитацию. «Я собираюсь переехать к нему и жить с ним, ввести для него здоровый распорядок дня, составить хороший график восстановительных встреч, водить его в спортзал, готовить для него здоровую пищу, — рассказывает Хаммер о работе «трезвым компаньоном». — Кажется, мое выздоровление по-настоящему началось, когда я стал сам помогать другим».