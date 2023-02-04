Джуд Лоу и Николас Холт сыграют в драме «Порядок»

Картина «Порядок» является экранизацией книги «Молчаливое братство» Кевина Флинна и Гэри Герхардта. В произведении описываются реальные преступления, происходящие в 1983 году по всему Тихоокеанскому северо-западу США. Правоохранителей озадачила целая серия дерзких ограблений банков, операций по подделке документов и краж бронированных автомобилей. Агент ФБР, роль которого исполняет Джуд Лоу приходит к выводу, что это не обычные грабители, а террористическая группа у которой есть идеолог. Его образ воплотит Николас Холт.