Джуд Лоу и Николас Холт сыграют в драме «Порядок»

Британские актеры Джуд Лоу и Николас Холт воссоздадут криминальную историю в фильме «Порядок». В драме, снятой по реальным событиям, Холт станет антагонистом Лоу.
Картина «Порядок» является экранизацией книги «Молчаливое братство» Кевина Флинна и Гэри Герхардта. В произведении описываются реальные преступления, происходящие в 1983 году по всему Тихоокеанскому северо-западу США. Правоохранителей озадачила целая серия дерзких ограблений банков, операций по подделке документов и краж бронированных автомобилей. Агент ФБР, роль которого исполняет Джуд Лоу приходит к выводу, что это не обычные грабители, а террористическая группа у которой есть идеолог. Его образ воплотит Николас Холт.
Deadline сообщает, что работу над фильмом будет финансировать AGC Studios. В режиссерском кресле появится Джастин Курзель, а сценаристом выступит Зак Бэйлин, который работал над «Королем Ричардом» и «Кридом 3». Начало съемок запланировано на май этого года.