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47 минут назад

Максим Аверин рассказал, что сильно заболел на съемках "Склифосовского"

Мария Каткова

Актер Макисм Аверин рассказал о неприятностях, которые подстерегали его на съемках сериала "Склифосовский" в Сочи. Об этом сообщает "Пятый канал".

Аверин пожаловался на болезнь на съемках "Склифосовского"
Фото: Кадр из сериала "Склифосовский"Кадр из сериала "Склифосовский"

Съемки продолжения сериала, которое получило название "Море. Солнце. Склифосовский", проходили в Сочи. Сам актер признался, что мечтал поработать на этом курорте. Однако ожидания не совпали с реальностью, и Аверин получил сразу несколько заболеваний во время работы.

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Аверин рассказал, что во время съемок он сначала получил тепловой удар, потом заболел отитом, а после этого были еще и другие заболевания.

"Одно дело — вы едете отдыхать, другое — вы едете работать", — рассказал о своем опыте актер.

Ранее сообщалось, вредно ли солнце зимой.

Актеры,Склифосовский,Максим Аверин,
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