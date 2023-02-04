Аверин пожаловался на болезнь на съемках "Склифосовского"

Актер Макисм Аверин рассказал о неприятностях, которые подстерегали его на съемках сериала "Склифосовский" в Сочи. Об этом сообщает "Пятый канал".

Фото: Кадр из сериала "Склифосовский" Кадр из сериала "Склифосовский"

Съемки продолжения сериала, которое получило название "Море. Солнце. Склифосовский", проходили в Сочи. Сам актер признался, что мечтал поработать на этом курорте. Однако ожидания не совпали с реальностью, и Аверин получил сразу несколько заболеваний во время работы.

Аверин рассказал, что во время съемок он сначала получил тепловой удар, потом заболел отитом, а после этого были еще и другие заболевания.

"Одно дело — вы едете отдыхать, другое — вы едете работать", — рассказал о своем опыте актер.