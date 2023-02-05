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3 часа назад

Актер Леонардо ДиКаприо спродюсирует триллер по роману Стивена Кинга

Катерина Саломе

Компания Warner Bros. Pictures выпустит фильм по книге Стивена Кинга «Билли Саммерс». Студия уже купила права на экранизацию. В создании киноленты также примет участие компания Appian Way, владельцем которой является актер и продюсер Леонардо ДиКаприо, пишет Deadline.

ДиКаприо спродюсирует триллер по роману Кинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Впервые информация о разработке проекта появилась в феврале прошлого года. Изначально продюсеры хотели снять мини-сериал, однако в итоге остановились на создании фильма.

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В качестве режиссера киноленты выбран Джей Джей Абрамс. А главную роль в киноленте исполнит ДиКаприо, который также будет и продюсировать фильм.

Ранее мы писали о том, что актриса раскрыла хитрость на съемках постельных сцен с ДиКаприо.

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