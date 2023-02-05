ДиКаприо спродюсирует триллер по роману Кинга

Компания Warner Bros. Pictures выпустит фильм по книге Стивена Кинга «Билли Саммерс». Студия уже купила права на экранизацию. В создании киноленты также примет участие компания Appian Way, владельцем которой является актер и продюсер Леонардо ДиКаприо, пишет Deadline.

Впервые информация о разработке проекта появилась в феврале прошлого года. Изначально продюсеры хотели снять мини-сериал, однако в итоге остановились на создании фильма.

В качестве режиссера киноленты выбран Джей Джей Абрамс. А главную роль в киноленте исполнит ДиКаприо, который также будет и продюсировать фильм.

Ранее мы писали о том, что актриса раскрыла хитрость на съемках постельных сцен с ДиКаприо.