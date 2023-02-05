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2 часа назад

Умер актер из "Места преступления" и режиссер "Кольца Нибелунгов" Юрген Флимм

Российская Газета

В Вишхафене в Нижней Саксонии скончался Юрген Флимм, немецкий актер, успешный и востребованный режиссер, сценарист, университетский преподаватель, худрук Берлинской государственной оперы. Об этом сообщил Der Spigel.

Умер актер из "Места преступления" и режиссер "Кольца Нибелунгов"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Флимм родился 17 июля 1941 года в Гиссене в семье врача, большого театрала, с детства был вхож в театр - и с энтузиазмом. Вырос в Кёльне, где изучал в университете социологию, литературу и театроведение. Профессиональную театральную карьеру начал в 1968-м как помощник режиссера муниципального театра в Мюнхене. В 1971-го самостоятельно работал как постановщик. Выступал как режиссер в ведущих мировых оперных театрах - от миланского "Ла Скала" до "Ковент-Гардена" в Лондоне и "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке.

С конца 60-х активно появлялся на экранах, снявшись, в частности, в нескончаемой криминальной "мыльной опере" "Место преступления". В 2000-м поставил новую версию "Кольца Нибелунгов" Вагнера. Лауреат массы наград и званий.

Был женат на актрисе и режиссере Инге Янсен (умерла в 2017-м) и кинопродюсере Сюзанне Оттерсбах.

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