Умер актер из "Места преступления" и режиссер "Кольца Нибелунгов"

Флимм родился 17 июля 1941 года в Гиссене в семье врача, большого театрала, с детства был вхож в театр - и с энтузиазмом. Вырос в Кёльне, где изучал в университете социологию, литературу и театроведение. Профессиональную театральную карьеру начал в 1968-м как помощник режиссера муниципального театра в Мюнхене. В 1971-го самостоятельно работал как постановщик. Выступал как режиссер в ведущих мировых оперных театрах - от миланского "Ла Скала" до "Ковент-Гардена" в Лондоне и "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке.