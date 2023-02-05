Киану Ривз шокировал сотрудников провинциального бара

Актер Киану Ривз, известный по фильмам "Матрица" и "Джон Уик" заглянул в британский провинциальный бар "Робин Гуд" и шокировал своим появлением его сотрудников. Об этом рассказала бармена Лора Рольф изданию Metro.co.uk.

Фото: Соцсети Соцсети

По словам Лоры, Ривз заказал у бара пиво, рыбу с жареной картошкой, английский пастуший пирог и расположился за столом в углу. Актер был не один. Сотрудница предполагает, что вместе с ним в бар зашел друг или водитель.

Когда актер пообедал, то отправился на кухню и поблагодарил поваров и сделал фотографию с командой заведения за барной стойкой.