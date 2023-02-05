Умер звезда ситкома "Мерфи Браун" Чарльз Кимбро

Американский актер Чарльз Кимбро, наиболее известный по роли телеведущего Джима Дайала в комедийном сериале CBS «Мерфи Браун», умер 11 января в возрасте 86 лет. Об этом 5 февраля сообщил портал Deadline со ссылкой на сына артиста. Причина смерти не уточняется.

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Актер был номинирован на премию «Тони» в 1971 году за лучшую мужскую роль в мюзикле «Компания» Стивена Сондхейма. Позже он появился в мюзикле Сондхейма «Воскресенье в парке с Джорджем». В 1990 году Кимбро получил номинацию на премию «Эмми» как комедийный актер второго плана за роль в ситкоме «Мерфи Браун».