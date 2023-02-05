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Джеки Чан спел на гала-концерте по случаю Праздника фонарей в Китае

Актер Джеки Чан спел на гала-концерте по случаю Праздника фонарей в Китае. Видеозапись с мероприятия опубликовал телеканал CGTN на своем русскоязычном YouTube-канале.

Джеки Чан спел на гала-концерте по случаю Праздника фонарей в Китае
© Газета.Ru

Чан исполнил китайскую песню «В моем сердце бесконечное небо».

«Знаменитый актер напомнил всем о силе мечты, которая вдохновляет нас никогда не сдаваться перед трудностями жизни», — сказано в описании ролика.

«Он еще и поет?! Поседел, но очень хорошо выглядит, почти не изменился»;

«Великий актер с большой буквы, открывший нам мир китайского кинематографа и сделавший популярным целый жанр!» — написали в комментариях.

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