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1 час назад

Том Харди сыграет неуловимого маньяка в сериале «Лазарь»

Inc-News

Зази Битц и Эйстейн Карлсен поставят новый остросюжетный сериал «Лазарь», главную роль в котором сыграет звезда «Венома» Том Харди.

Том Харди сыграет неуловимого маньяка в сериале «Лазарь»
Фото: Inc-NewsInc-News

Проект станет экранизацией одноименного шведского романа Ларса Кеплера (псевдоним супругов-писателей Александры и Александра Андорилов) 2018 года.

Сотрудница полиции Саги Бауэр пытается разгадать, каким образом печально известный серийный маньяк Юрек Вальтер (Харди) совершал свои убийства в разных местах, находясь в это время в психушке.

Бауэр устраивается в лечебницу под прикрытием, пытаясь провести расследование, но теперь ей самой грозит опасность.

Сколько будут длиться съемка, не сообщается, но криминальный сериал выйдет стрим-сервисе Apple TV+.

Актеры,Том Харди,Apple,
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