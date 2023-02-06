Том Харди сыграет неуловимого маньяка в сериале «Лазарь»

Зази Битц и Эйстейн Карлсен поставят новый остросюжетный сериал «Лазарь», главную роль в котором сыграет звезда «Венома» Том Харди.
Проект станет экранизацией одноименного шведского романа Ларса Кеплера (псевдоним супругов-писателей Александры и Александра Андорилов) 2018 года.
Сотрудница полиции Саги Бауэр пытается разгадать, каким образом печально известный серийный маньяк Юрек Вальтер (Харди) совершал свои убийства в разных местах, находясь в это время в психушке.
Бауэр устраивается в лечебницу под прикрытием, пытаясь провести расследование, но теперь ей самой грозит опасность.
Сколько будут длиться съемка, не сообщается, но криминальный сериал выйдет стрим-сервисе Apple TV+.