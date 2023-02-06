Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации Стивена Кинга

Снимать картину берется Джей Джей Абрамс , а вот исполнителем главной роли в фильме продюсер Ди Каприо назначил себя самого.

Билли Саммерс – также известный как Дэвид Локридж или Далтон Смит, главный герой, наемный убийца и бывший снайпер Корпуса морской пехоты США, который охотится за своим бывшим коллегой, вышедшим на покой.