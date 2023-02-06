Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации Стивена Кинга

Компания Warner Bros. Pictures анонсировала скорые съемки триллера по книге Стивена Кинга «Билли Саммерс».
Продюсерские функции берет на себя компания Аppian Way, принадлежащая известному голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо.
Снимать картину берется Джей Джей Абрамс, а вот исполнителем главной роли в фильме продюсер Ди Каприо назначил себя самого.
Билли Саммерс – также известный как Дэвид Локридж или Далтон Смит, главный герой, наемный убийца и бывший снайпер Корпуса морской пехоты США, который охотится за своим бывшим коллегой, вышедшим на покой.