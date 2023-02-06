Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации Стивена Кинга

Inc-News

Компания Warner Bros. Pictures анонсировала скорые съемки триллера по книге Стивена Кинга «Билли Саммерс».

Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации Стивена Кинга
Фото: Inc-NewsInc-News

Продюсерские функции берет на себя компания Аppian Way, принадлежащая известному голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо.

Снимать картину берется Джей Джей Абрамс, а вот исполнителем главной роли в фильме продюсер Ди Каприо назначил себя самого.

Билли Саммерс – также известный как Дэвид Локридж или Далтон Смит, главный герой, наемный убийца и бывший снайпер Корпуса морской пехоты США, который охотится за своим бывшим коллегой, вышедшим на покой.

Актеры,Джей Абрамс,Стивен Кинг,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители