Скончался заслуженный артист России Виктор Цымбал

Актер театра и кино Виктор Цымбал скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
"Шестого февраля ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Александрович Цымбал, который около 40 лет проработал в РАМТе. С 2000 года он являлся помощником художественного руководителя по труппе", - рассказали в РАМТ.
Причины смерти не раскрываются. Цымбал появился в таких кинопроектах, как "Серп и молот", "Чехов-gala", "Линия защиты", "Завещание Ленина", "Берег утопии". В 1996 году получил звание Заслуженного артиста России.