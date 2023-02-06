Нисон прокомментировал слухи о возвращении в «Звездные войны»

Лиам Нисон прокомментировал слухи о своем возвращении в «Звездные войны». Его персонаж был важным участником событий.
Джедай Квай-Гон Джинн в исполнении актера Лиама Нисона был важнейшей фигурой приквела трилогии «Звездные войны – «Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза».
Не так давно в Сети поклонники проекта начали живо обсуждать слухи о возвращении артиста к участию в фильмах этой франшизы.
Комментируя эту информацию, Лисон признался, что до сих пор восхищается «Звездными войнами», но не видит себя в этих проектах.
«Раньше каждый фильм был большим отдельным событием. А сейчас их штампуют настолько много, что я уже потерял свет. К сожалению, сегодня нам не пути», - констатировал актер.