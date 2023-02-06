Сальма Хайек рассказала о сложностях в карьере из-за сексуальности

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек заявила, что из-за приклеившегося к ней в начале карьеры типажа красотки ей долгое время не давали сниматься в комедийных проектах. О сложностях, связанных с излишней сексуальностью ее образа, она рассказала в интервью изданию GQ.

Хайек призналась, что на протяжении всей карьеры старалась бороться с гиперсексуализацей собственного образа. Почувствовать себя свободной от давления голливудских продюсеров и добиться жанрового разнообразия присылаемых ей сценариев она смогла только с возрастом. Актриса объяснила, что наконец находится на том этапе жизни, когда перестала думать, что ее сексуальность — это единственное, что ценят ее работодатели. И, даже если на самом деле это не так, ей все равно. Хайек много работала, чтобы доказать свой профессионализм, и в итоге, по ее словам, заслужила признание со стороны действительно важных людей.