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15 минут назад

Сальма Хайек рассказала о сложностях в карьере из-за сексуальности

Lenta.ru

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек заявила, что из-за приклеившегося к ней в начале карьеры типажа красотки ей долгое время не давали сниматься в комедийных проектах. О сложностях, связанных с излишней сексуальностью ее образа, она рассказала в интервью изданию GQ.

Сальма Хайек рассказала о сложностях в карьере из-за сексуальности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 56-летней знаменитости, в 1990-е годы боссы голливудских киностудий отказывали красивым и сексуальным женщинам не только в праве быть умными, но и смешными.

Хайек призналась, что на протяжении всей карьеры старалась бороться с гиперсексуализацей собственного образа. Почувствовать себя свободной от давления голливудских продюсеров и добиться жанрового разнообразия присылаемых ей сценариев она смогла только с возрастом. Актриса объяснила, что наконец находится на том этапе жизни, когда перестала думать, что ее сексуальность — это единственное, что ценят ее работодатели. И, даже если на самом деле это не так, ей все равно. Хайек много работала, чтобы доказать свой профессионализм, и в итоге, по ее словам, заслужила признание со стороны действительно важных людей.

Ранее Хайек поделилась впечатлениями от приватного танца, который для нее исполнил Ченнинг Татум. По словам актрисы, она это заслужила, так как раньше ей приходилось играть стриптизершу во многих фильмах.

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