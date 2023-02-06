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1 час назад

Умер Чарльз Кимбро, актер, озвучивавший "Гриффинов" и "Крутых бобров"

Российская Газета

Скончался Чарльз Кимбро, американский актер кино, театра и ТВ, певец и артист и озвучки.

Умер Чарльз Кимбро, актер, озвучивавший "Гриффинов" и "Крутых бобров"
Фото: Российская газетаРоссийская газета

На счету Кимбро десятки проектов. В частности, его голосом говорят персонажи "Динозавров", "Пинки и Брейна", "Горбуна из Нотр Дама", "Крутых бобров", "Гриффинов" и так далее.

Плюс Чарльз - начиная с середины 70-х - снялся в "Коджаке", "мыле" "Все мои дети", в "Непридуманных историях" и "Переключая каналы", сыграл Чарли Фиша в топовом ситкоме-процессуале "Элли МакБил" и телеведущего Джима Дайала во всех 247 эпизодах оригинального "Мёрфи Брауна".

Чарльз Кимбро, номинант "Эмми" и "Тони", умер на 87-м году жизни в Калифорнии еще 11 января, но его сын Джон сообщил об этом только сейчас.

Кимбро был женат на актрисе Бет Хоуленд ("Сабрина - маленькая ведьма", "Она написала убийство", официантка Вера из "Элис"), с которой работал на ряде проектов. Бет умерла в 2017-м от рака легких.

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