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2 часа назад

Умер сценарист и актер Арнольд Шульман

Российская Газета

Скончался Арнольд Шульман, американский сценарист, продюсер и актер.

Умер сценарист и актер Арнольд Шульман
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На счету артиста две номинации на премию "Оскар" - за сценарии комедийной мелодрамы "Прощай, Колумбус", по Филипу Роту, и за "Любовь с подходящим незнакомцем" - с Натали Вуд и Стивом МаКуином.

Шульман умер в субботу на 98-м году жизни в своем доме в Санта-Монике "в силу естественных причин", сообщил СМИ его сын Питер.

Арнольд Шульман родился в 1925 году в Филадельфии. В послужном списке сценариста - "Такер: Человек и его мечта" Копполы, "Кордебалет" Аттенборо, "Смешная леди" со Стрейзанд, "Что-то должно случиться" с Мэрилин Монро, "Ночь, когда наехали на заведение Мински" Фридкина.

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