Умер сценарист и актер Арнольд Шульман

Скончался Арнольд Шульман, американский сценарист, продюсер и актер.

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На счету артиста две номинации на премию "Оскар" - за сценарии комедийной мелодрамы "Прощай, Колумбус", по Филипу Роту, и за "Любовь с подходящим незнакомцем" - с Натали Вуд и Стивом МаКуином.

Шульман умер в субботу на 98-м году жизни в своем доме в Санта-Монике "в силу естественных причин", сообщил СМИ его сын Питер.