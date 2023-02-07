Ефремов рассказал, у кого ищет помощи перед новой ролью

Никита Ефремов поделился своим необычным актерским лайфхаком. Для более полного погужения в новый образ он обращается за помощью к другу.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Актер Никита Ефремов стал гостем программы «Мой герой» уже во второй раз. После встречи с актером три года назад Татьяна Устинова осталась от него в восторге — сын Михаила Ефремова поразил ее своей глубиной и философией. И в этот раз разговор вышел не менее интересным.

В процессе беседы Никита признался, что нашел собственный актерский лайфхак — он дает читать сценарии своему другу-психологу, чтобы тот помог глубже увидеть героя.

«Мне всегда важно понять намерение моего персонажа, мотив, что происходило у него в детстве, и психолог помогает мне в этом — он со своей стороны смотрит, разбирает их, видит их травмы, что с ним происходит… И тогда я могу найти точки соприкосновения с персонажами», — поделился Ефремов.

Психология помогает Никите и в личном росте — актер признался, что много работает над собой и уже справился с самоедством, которое долго было ему присуще. Также актер допустил, что в будущем может попробовать себя на режиссерском поприще, и что ему очень хотелось бы сделать проект на тему зависимости.

«Эта тема касается многих семей. И я могу быть тем человеком, который сумеет об этом поговорить, рассказать со своей точки зрения, раскрыть ее с разных граней», — говорит Никита.

Напомним, что ранее Ефремов рассказал, что страдал от алкогольной зависимости, но сумел побороть пагубную привычку, перешедшую к нему по наследству от знаменитого отца и гениального дедушки.