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2 часа назад

Сальма Хайек рассказала, как красота мешала ей в кинокарьере

Катерина Саломе

56-летняя актриса Сальма Хайек до сих пор считается секс-символом Голливуда. Однако сама звезда призналась, что привлекательность ей лишь мешала в карьере. Ее слова приводит GQ.

Теледива заявила, что долгое время мечтала о роли в комедийном фильме, но ей все время отказывали. Все потому, что за ней закрепился образ обольстительной красотки, считает Сальма.

Однако в один момент все изменилось. Хайек-таки стала звездой комедийного кино, снявшись в «Одноклассниках» в 2010 году.

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«Я не могла получить такую роль, пока не встретила Адама Сэндлера, который утвердил меня в комедию, но мне уже было за сорок!» — поделилась актриса.

Ранее мы писали о том, что Сальма Хайек рассказала о приватном танце от Ченнинга Татума.

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