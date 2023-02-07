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3 часа назад

Никита Кологривый заявил, что стремится стать новым Петровым

Газета.Ru

Актер Никита Кологривый в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал участие в различных кинопроектах.

Никита Кологривый заявил, что стремится стать новым Петровым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На вопрос, не боится ли артист стать новым Александром Петровым, тот ответил: "Не боюсь. Стремлюсь".

По словам Кологривого, он уже идет по пути Петрова и Данилы Козловского, которые в последнее время активно снимаются в кино.

"Я считаю, что для меня никогда не была зазорна судьба Саши Петрова и Дани Козловского. Потому что, я считаю, такая и должна быть судьба у хорошего артиста", - заявил Кологривый.

Он отметил, что "может бодаться" ролями с каждым российским актером.

Никита Кологривый известен по участию в таких проектах, как "Оффлайн", "Майор Гром: Чумной доктор", "Жиза", "Чикатило", "Два холма", "Черная весна" и "Первый Оскар".

Актеры,Александр Петров,Данила Козловский,
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