Звезда «Склифосовского» рассказал о шокирующей просьбе поклонника

Актер Константин Соловьев вспомнил необычный случай из жизни. В беседе с «Пятым каналом» он рассказал о просьбе фаната, которая буквально повергла его в шок.

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Когда артист ехал с гастролей, он получил странное сообщение в соцсети от незнакомца. По словам Соловьева, некий мужчина поинтересовался, может ли он забрать носки звезды после спектакля.

«Я сразу его заблокировал», — заявил Соловьев.

Актер признался, что ему в соцсетях фанатки часто присылают откровенные фото, но даже это не удивляло его настолько сильно. По его словам, он до сих пор не может выкинуть из головы странную просьбу подписчика.

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