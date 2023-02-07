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2 часа назад

Звезда «Склифосовского» Константин Соловьев рассказал о шокирующей просьбе поклонника

Катерина Саломе

Актер Константин Соловьев вспомнил необычный случай из жизни. В беседе с «Пятым каналом» он рассказал о просьбе фаната, которая буквально повергла его в шок.

Звезда «Склифосовского» рассказал о шокирующей просьбе поклонника
Фото: СоцсетиСоцсети

Когда артист ехал с гастролей, он получил странное сообщение в соцсети от незнакомца. По словам Соловьева, некий мужчина поинтересовался, может ли он забрать носки звезды после спектакля.

«Я сразу его заблокировал», — заявил Соловьев.

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Актер признался, что ему в соцсетях фанатки часто присылают откровенные фото, но даже это не удивляло его настолько сильно. По его словам, он до сих пор не может выкинуть из головы странную просьбу подписчика.

Ранее мы писали о том, что Аверин пожаловался на болезнь на съемках «Склифосовского».

Актеры,Склифосовский,Константин Соловьев,
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