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1 час назад

Актрису The Last of Us раскритиковали из-за телосложения

Lenta.ruиещё 2

Новозеландскую актрису Мелани Лински, известную по роли в сериале The Last of Us, раскритиковали из-за крупного телосложения. Об этом сообщает Page Six.

Актрису The Last of Us раскритиковали из-за телосложения
Фото: Лента.руЛента.ру

Модель Адриана Карри опубликовала кадры артистки, заявив, что ее фигура противоречит статусу ее персонажа, являющегося лидером повстанческого отряда в мире, где распространен смертельный вирус.

«Тело Лински говорит о том, в каких удобных условиях существует ее героиня в мире постапокалипсиса. Где актриса ЛиндЛинда Хэмилтон из "Терминатора", когда она так нужна?» — написала Карри.

Лински отреагировала на критику, заявив о том, что ее героине важен ум, а не телосложение.

«Я играю человека, который тщательно спланировал и осуществил свержение FEDRA. Я должна быть умной. Мне не нужно быть мускулистой. Вот для чего нужны приспешники», — заявила актриса.

Ранее сериал The Last of Us, снятый по одноименной игре, установил новый рекорд по числу зрителей.

Премьера первого сезона состоялась 15 января. За два дня первую серию проекта посмотрели более 10 миллионов человек.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.

Актеры,Терминатор,Джоэл Миллер,Линда Хэмилтон,
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