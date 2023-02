Актрису The Last of Us раскритиковали из-за телосложения

Новозеландскую актрису Мелани Лински, известную по роли в сериале The Last of Us, раскритиковали из-за крупного телосложения. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Модель Адриана Карри опубликовала кадры артистки, заявив, что ее фигура противоречит статусу ее персонажа, являющегося лидером повстанческого отряда в мире, где распространен смертельный вирус.

«Тело Лински говорит о том, в каких удобных условиях существует ее героиня в мире постапокалипсиса. Где актриса ЛиндЛинда Хэмилтон из "Терминатора", когда она так нужна?» — написала Карри.

Лински отреагировала на критику, заявив о том, что ее героине важен ум, а не телосложение.

«Я играю человека, который тщательно спланировал и осуществил свержение FEDRA. Я должна быть умной. Мне не нужно быть мускулистой. Вот для чего нужны приспешники», — заявила актриса.

Ранее сериал The Last of Us, снятый по одноименной игре, установил новый рекорд по числу зрителей.

Премьера первого сезона состоялась 15 января. За два дня первую серию проекта посмотрели более 10 миллионов человек.