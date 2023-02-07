Алина Ланина стала мамой во второй раз

"24 января… Будто знаю ее всю жизнь, а в глаза заглянула впервые", — написала 33-летняя Ланина.

Новостью о второй беременности актриса поделилась с поклонниками в конце октября. Известно, что Ланина снималась в кино вплоть до девятого месяца беременности. А живот ей удавалось прятать за объемными нарядами.

У артистки уже есть сын Лев, которому в этом году исполнится три. О супруге Ланиной известно лишь то, что он далек от мира шоу-бизнеса.