Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
12 минут назад

Актриса Алина Ланина стала мамой во второй раз

Мария Иглина

Актриса, звезда сериала "СашаТаня" Алина Ланина сообщила о прибавлении в семье. Подробностями артистка поделилась в социальных сетях.

Алина Ланина стала мамой во второй раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"24 января… Будто знаю ее всю жизнь, а в глаза заглянула впервые", — написала 33-летняя Ланина.

Социальные сети

Новостью о второй беременности актриса поделилась с поклонниками в конце октября. Известно, что Ланина снималась в кино вплоть до девятого месяца беременности. А живот ей удавалось прятать за объемными нарядами.

45-летняя Ольга Орлова стала мамой во второй раз

У артистки уже есть сын Лев, которому в этом году исполнится три. О супруге Ланиной известно лишь то, что он далек от мира шоу-бизнеса.

Ранее звезда "Склифосовского" рассказал о шокирующей просьбе поклонника.

Актеры,Склифосовский,Алина Ланина,Ольга Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители