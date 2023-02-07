Алина Ланина стала мамой во второй раз

Актриса, звезда сериала "СашаТаня" Алина Ланина сообщила о прибавлении в семье. Подробностями артистка поделилась в социальных сетях.
"24 января… Будто знаю ее всю жизнь, а в глаза заглянула впервые", — написала 33-летняя Ланина.
Новостью о второй беременности актриса поделилась с поклонниками в конце октября. Известно, что Ланина снималась в кино вплоть до девятого месяца беременности. А живот ей удавалось прятать за объемными нарядами.
У артистки уже есть сын Лев, которому в этом году исполнится три. О супруге Ланиной известно лишь то, что он далек от мира шоу-бизнеса.