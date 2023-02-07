Павел Прилучный: «Мажора» не победить!»

Те, кто видел финал третьего сезона «Мажора», были уверены, что четвертого не будет.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Главный герой, получив пулю от бывшей подруги, упал на пол и вроде как скончался. Но народная любовь к Павлу Прилучному оказалась сильнее смерти. И персонаж актера воскрес на радость миллионам поклонников...

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- Павел, сериал «Мажор» идет уже несколько лет. Чем он стал для вас?

- Это уже часть жизни, такая веха. А последний сезон вообще сложно мне дался. Я только закончил сниматься в сериале «В клетке», и волосы не успели отрасти, поэтому у меня вырезали на макушке круг, оставив это место совершенно лысым, а на него наклеили волосы...

- То есть там даже не ваши волосы?

- Да! И никто из зрителей, которые уже посмотрели сериал, этого не заметил: значит, гримеры справились с задачей... А еще съемки начались после нападения и последовавшей за ним операции (нападение на Павла Прилучного произошло в Калининграде в ночном клубе два года назад, артист получил переломы челюсти и орбитальной кости. - Ред.). У меня не двигалась левая часть лица, я не мог говорить нормально, приходилось каждую фразу проговаривать перед зеркалом. Да и вообще в последнем сезоне было столько препятствий, столько событий, достаточных для того, чтобы его не снимать... Но все равно он вышел, нашел своего зрителя, собрал свои лавры. И я очень этому рад, потому что «Мажора» не победить! (Смеется.)

- Вообще сложно выходить из образа и перестраиваться на других героев? У вас ведь так много проектов, и некоторые снимаются параллельно...

- Переключаться между героями - это часть моей профессии, своего рода отдых. И даже удовольствие!

- Вы снимаетесь во многих проектах режиссера и продюсера Сарика Андреасяна. С чем связана такая продолжительная совместная работа?

- Я просто очень люблю армян, как можно догадаться по моей недавней женитьбе. Ничего не могу с этим поделать - так и тянет, так и тянет! (Смеется.) А если говорить серьезно, мне очень нравится, как работает Сарик: все быстро и четко. У него отличная профессиональная слаженная команда - можно сказать, современный завод по производству фильмов. Он очень быстро растет и прогрессирует, в прошлом году где-то 15 проектов спродюсировал и снял - это круто! И я с удовольствием иду с ним в ногу. Если мы друг другу симпатизируем, то почему бы вместе и не поработать?

- А от каких проектов в кино вы можете отказаться?

- Категорически не приемлю пошлость. Мне недавно предложили съемки в одной комедии, и там были настолько низкопробные шутки!.. Творческая группа посчитала, что это нормально. Но не для меня. У меня есть какие-то определенные ориентиры. Тем более комедию как жанр я очень люблю. Я не против того, чтобы была обнаженка, если это оправдано сюжетом, сценарием и имеет смысл. Но когда это происходит просто так, то у меня вопросы: зачем, для чего? Кино или сериал должны чему-то учить, а не разлагать, я так думаю...

- Вам недавно исполнилось 35 лет. Как отметили?

- Отмечал вдвоем с женой. Очень жаль, что не удалось провести время вместе с детьми. Накануне был спектакль «Авантюристы поневоле» в Санкт-Петербурге, и меня поздравили прямо на сцене. А за несколько дней до этого был день рождения у Раисы Ивановны Рязановой - ей исполнилось 78 лет. И она в этом возрасте бегает как 18-летняя, летает по разным городам! У нее 24 спектакля в месяц, а еще съемки! Считаю, что этот человек заслуживает огромного уважения. Пожалуйста, обязательно про это напишите! Еще раз хочу поздравить ее с днем рождения и пожелать долгих лет жизни!

- У вас есть какие-то жизненные принципы, которым стараетесь следовать?