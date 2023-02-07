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2 часа назад

Леонардо Ди Каприо публично раскритиковали из-за нового романа

Газета.Ru

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо начал отношения с 19-летней израильской моделью Иден Полани. Однако пользователи Twitter не оценили новый роман.

Ди Каприо публично раскритиковали из-за нового романа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На этой неделе Леонардо Ди Каприо засняли на вечеринке с новой девушкой. По данным OK!, той самой незнакомкой оказалась Эден Полани. Ей 19 лет, она работает моделью и состоит в агентстве ITM Model Management. Эден Полани младше предыдущей предполагаемой возлюбленной актера, начинающей актрисы Виктории Ламас, на четыре года. Пользователи соцсетей стали возмущаться из-за того, что новая девушка актера младше его на 29 лет. В Twitter они написали:

"Она еще даже не родилась, когда вышел "Титаник", "Подруга Ди Каприо настолько молодая. Она, скорее всего, смотрела фильм "Ромео и Джульетта" с его участием, когда училась в школе", "У Леонардо Ди Каприо странные комплексы. Почему он так зациклен на молодых?".

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