Звезда сериала «Воронины» рассказал о жизни в деревне

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников рассказал, что в детстве жил в деревне с бабушкой. Он поделился подробностями в интервью изданию Teleprogramma.pro.

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Актер рассказал, что изначально проводил в деревне лето, а после шестого класса переехал туда и стал ходить в местную школу, так как бабушке после смерти мужа нужна была помощь.

«И вся работа на меня полным объемом и легла: вода из колодца, заготовка дров и сена, подработка в колхозе, разведение кроликов. Все это я прошел, все это мне знакомо», — отметил Дужников.