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3 часа назад

Актер сериала «Физрук» рассказал, как отдохнул в Крыму на 100 долларов

РИА "ФедералПресс"

Актер Владимир Сычев рассказал, как замечательно отдохнул в Крыму всего на 100 долларов. Правда это было в 1991 году, сразу после женитьбы артиста.

Актер «Физрука» рассказал, как отдохнул в Крыму на $100
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Собрали всех друзей, отмечали в ресторане. Мама жены работала у одного бизнесмена, она подарила нам 100 долларов. На эти деньги мы на месяц уехали в Крым», – поделился Сычев.

Он добавил, что этих денег им с супругой хватило на то, чтобы «чемодан еды набить», каждый день покупать шашлык на пляже и ходить в ресторан пить шампанское. Через 2 года этот брак распался.

В конце 1990-х Владимир Сычев встретил вторую жену Алесю Великанову. Союз с ней оказался гораздо крепче – супруги счастливо живут уже 23 года и воспитывают двоих дочерей, передает «Пятый канал».

Актеры,Владимир Сычев,
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