Актер «Физрука» рассказал, как отдохнул в Крыму на $100

Актер Владимир Сычев рассказал, как замечательно отдохнул в Крыму всего на 100 долларов. Правда это было в 1991 году, сразу после женитьбы артиста.

«Собрали всех друзей, отмечали в ресторане. Мама жены работала у одного бизнесмена, она подарила нам 100 долларов. На эти деньги мы на месяц уехали в Крым», – поделился Сычев.

Он добавил, что этих денег им с супругой хватило на то, чтобы «чемодан еды набить», каждый день покупать шашлык на пляже и ходить в ресторан пить шампанское. Через 2 года этот брак распался.