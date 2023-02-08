Кинокритик назвал молодых российских актеров с «большим будущим»

«Почему открытие? Потому что Прилучный был для меня просто нормальным актером — не более того. Здесь он играет, как выдающийся актер. Я не представлял, что это актер такого уровня. Я не представлял, что буду смотреть на крупный план. В фильме он просто едет в машине и разговаривает по телефону. Но это просто потрясающая работа. Ты сидишь-трясешься, потому что человек попадает в дикую ситуацию, жуткую для него. Актерская игра на разрыв, на оголенных нервах. Он показал себя, как очень хороший актер, именно настоящее открытие прошлого года».