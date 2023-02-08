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2 часа назад

Кинокритик назвал молодых российских актеров с «большим будущим»

Слово и Дело

Кинокритик Александр Шпагин в комментарии для «Слово и Дело» назвал актеров-открытия прошлого года, которые в будущем вполне смогут потеснить с экранов Данилу Козловского и Александра Петрова.

Кинокритик назвал молодых российских актеров с «большим будущим»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актерская игра и качество киноконтента в России выходят на новый уровень. Разговоры про «плохое российское кино» больше не актуальны — сейчас актерское мастерство, уровень сценаристов и режиссеров могут посоревноваться с лучшими западными авторами.

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Кинокритик Александр Шпагин в комментарии для «Слово и Дело» заявил, что прошлый, 2022 год, запомнится для российского кинематографа большим количеством очень живых работ. Он отметил, что сейчас Россия переживает актерский подъем, а по профессионализму нынешние артисты играют даже качественней, чем в 70-80-х годах прошлого века — лучше тех, кого считают отечественными мэтрами.

«Сейчас у нас хуже драматургия, безусловно. Но у нас больше профессионализма и драйва на экране, лучше энергетика. И актеры у нас играют лучше», — отмечает эксперт.

При этом критик назвал трех актеров, которые, по его мнению, выступили лучше других, заключают в себе огромный потенциал и вполне смогут завоевать отечественный кинобизнес, как когда-то это сделали Козловский и Петров.

Сергей Васин из фильма «По-мужски»

Александр Шпагин отмечает, что молодой актер, выпускник школы-студии МХАТ Сергей Васин стал для него «совершеннейшим открытием» в фильме «По-мужски» Максима Кулагина. Кинокритик отмечает, что этот актер обладает колоссальным потенциалом за счет своей харизмы и очень выразительного лица.

«Потрясающий артист. От одного его вида в фильме меня охватывал ужас, потрясающе сыграл человек. Я понимаю, что передо мной актер с колоссальным потенциалом. Я не помню, чтобы кто-то настолько убедительно сыграл отморозка — хотя кто их только не играл. И это одна из лучших актерских работ прошлого года. Я бы очень хотел, чтобы это имя почаще везде звучало. Его лицо само по себе очень выразительно, и такие лица кинематографу нужны», — отмечает критик.

Таисия Вилкова из фильма «Дикая»

Актриса не новичок в отечественном кинематографе — многие ее помнят по ролям в фильмах о Гоголе, в «Елках» и «Деффчонках». Критик отмечает, что эта актриса достойна первых ролей в кино, так как в фильме «Дикая» Владимира Котта она смогла глубоко и многосторонне показать свою героиню.

«У нее получился очень объемный, амбивалентный образ. И сыграла она совершенно замечательно, потому что это именно перевоплощение. Видно, что она играет не себя».

Павел Прилучный из фильма «Слон»

Кинокритик Шпагин считает, что в фильме «Слон» Гарика Петросяна Павел Прилучный смог раскрыться, как по-настоящему выдающийся актер, сумевший на полтора часа приковать к себе взгляд зрителя в сложнейшем драматическом фильме, где все действие происходит за рулем автомобиля.

«Почему открытие? Потому что Прилучный был для меня просто нормальным актером — не более того. Здесь он играет, как выдающийся актер. Я не представлял, что это актер такого уровня. Я не представлял, что буду смотреть на крупный план. В фильме он просто едет в машине и разговаривает по телефону. Но это просто потрясающая работа. Ты сидишь-трясешься, потому что человек попадает в дикую ситуацию, жуткую для него. Актерская игра на разрыв, на оголенных нервах. Он показал себя, как очень хороший актер, именно настоящее открытие прошлого года».

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