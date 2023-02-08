«Сильные чувства – большой дар»: звезда «Легкого знакомства»

О сценарии, о работе над фильмом и о любви «Миру новостей» рассказывает актриса Лиза Климова, сыгравшая главную роль.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Отпраздновать День святого Валентина 14 февраля можно в кинотеатрах - отправившись на просмотр кинофильма «Легкое знакомство». Это история зарождения любви мужчины и женщины. Случайное - или не случайное? - знакомство, которое превращается в поединок двоих, но эта «дуэль», кажется, закончится без жертв…

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Любовь становилась главным героем тысяч фильмов, но снова и снова мы возвращаемся к этому. Ведь отношения между мужчиной и женщиной - вечная тема. Кинокартина «Легкое знакомство» самая, что ни на есть, новинка - фильм получил прокатное удостоверение Министерства культуры в январе 2023 года.

В главных ролях - актеры Дмитрий Орлов и Лиза Климова. 50-летний успешный ученый-биолог Сергей Одинцов - одинокий, еще привлекательный мужчина, но уже разочаровавшийся в жизни. Его противоположность - 32-летняя незнакомка, романтичная загадочная натура, имени которой зрители так и не узнают до конца фильма. Даме удается постоянно вводить главного героя и зрителей в заблуждение. Сюжет разворачивается быстро, и уже вскоре Одинцов, не желавший изначально общаться с незнакомой женщиной, чувствует, что хотел бы продолжить эту встречу. Знакомство на самом деле окажется для этой пары непростым.

Как рассказывает Лиза Климова, это было стопроцентное попадание. «Сразу было понятно, что «мое», моя роль, я понимаю, про что играть и могу это сделать», - рассказывает актриса.

- Почему вы захотели сниматься в этом фильме? Чем привлекла вас эта роль?

- Я молодая мать. Как мне кажется, любая женщина, после того как становится впервые матерью, проходит какой-то экзистенциальный момент потери себя и обретения заново. Я мечтала о роли, которая даст мне возможность в полной мере ощутить эту «внутреннюю самость» внутри себя. Вся роль - на оголенных нервах, на чувствах, моя героиня идет за своими инстинктами и желаниями. И это, конечно, было истинное удовольствие и опыт, который повлиял на мою жизнь.

Мне кажется, лучшее, что можно сделать для себя в жизни - говорить честно о своих чувствах и переживаниях, не боятся заявлять о себе другому человеку. И главное - не бояться своих желаний. «Когда исчезают желания - все становиться бессмысленным», - слова Доры Маар, любовницы Пикассо. Одна из моих любимых цитат, которую я всегда стараюсь помнить.

- Ваша роль необычна: женщина-Дон Жуан. Это было сложно?

- В моей героине много от меня, но это не я. Это дерзкая женщина. Я таких люблю. Готовясь к съемкам, я фантазировала, создавала для себя прошлое этого персонажа, какие события были в ее жизни, почему она стала именно такой, как проходило ее детство, какие у нее были отношения с мужчинами, начиная от отца и до встречи с Сергеем. А уже в Сочи с партнером по фильму Дмитрием Орловым и режиссером Александром Крестниковым оттачивали детали сцен.

- Что вы цените в мужчине и что - в партнере на киноплощадке?

- Это непростой вопрос. В своем мужчине я ценю все. Вообще, мне кажется, всегда важно сочетание человеческих качеств. И «химия», конечно. Миром правит любовь, в разных ее проявлениях. И без уважения никуда. А в партнере на площадке я ценю профессионализм, полное погружение и желание вложить в проект максимум, несмотря ни на опыт, ни на предыдущие заслуги. Это важно. Каждый раз - как с чистого листа. И когда ты видишь, что твой партнер «горит» своей ролью, возникает магия, без которой не может быть хорошего кино.

- Фильм «Легкое знакомство» - об отношениях между мужчиной и женщиной, которые сегодня уже стали другими. Насколько эти отношения трансформировались со времен наших мам и бабушек? И верите ли вы сами в любовь с первого взгляда?

- Да, я верю в любовь с первого взгляда на 100 процентов. В моей жизни любовь начиналась всегда именно так. Думаю, предрассудки и стереотипы у людей в этих вопросах будут всегда, но и смелые люди, идущие за своими чувствами, тоже всегда были и будут. Вообще, мне кажется, что чувствовать сильно, до дрожи, до невозможности молчать - большой дар.

- А какие советские фильмы о чувствах, об отношениях для вас дороги?

- Пожалуй, это фильмы «Сказка странствий», «Асса», «Чародеи», «Сто дней после детства». Замечательный фильм с Евстигнеевым «Еще люблю, еще надеюсь» - я так плакала, когда смотрела его.

- Какие у вас творческие и личные планы после этой премьеры?