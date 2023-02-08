95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

Вячеслав Тихонов родился в 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде в простой семье. После начала Великой Отечественной войны он учился в ремесленном училище, работал токарем по металлу.

В 1945 году Тихонов бросил Московский автомеханический институт и поступил во ВГИК на испытательный семестр. Преподаватели смогли разглядеть талант в бойком молодом человеке и позволили ему дальше учиться в институте, который будущий актер закончил с отличием в 1950 году.

Вячеслав Тихонов дебютировал в кино в 1948 году в роли Владимира Осьмухина в драме "Молодая гвардия". Всего за свою карьеру снялся более чем пятидесяти кинокартинах и сериалах, принял участие в дублировании и озвучивании около шестидесяти фильмов.