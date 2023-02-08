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1 час назад

95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

Мира Маркина

8 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Он запомнился советскому зрителю благодаря ролям в таких фильмах, как, "Дело было в Пенькове", "Доживем до понедельника", "Они сражались за Родину", "Война и мир". Наиболее узнаваемым кинообразом артиста стал разведчик Максим Исаев (Макс Отто фон Штирлиц) в 12-серийном телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".

1/13 Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Вячеслав Тихонов в роли Матвея, Светлана Дружинина в роли Ларисы, 1958 год
Фото: РИА Новости
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2/13 Вячеслав Тихонов в роли матроса Алексея в фильме "Оптимистическая трагедия", 1963 год
Фото: РИА Новости
3/13  Вячеслав Тихонов в роли Алексея и Маргарита Володина в роли комиссара в фильме "Оптимистическая трагедия", 1963 год
Фото: РИА Новости
4/13 Вячеслав Тихонов (на первом плане) в роли князя Андрея Болконского и Владислав Стржельчик в роли Наполеона в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир", 1966 год
Фото: РИА Новости
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5/13 Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника", 1968 год
Фото: РИА Новости
6/13 Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", 1974 год
Фото: РИА Новости
7/13  Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", 1974 год
Фото: РИА Новости
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8/13 Вячеслав Тихонов в фильме "Они сражались за Родину", 1975 год
Фото: legion-media.ru
9/13 В роли рядового Стрельцова - Вячеслав Тихонов. Кадр из фильма "Они сражались за родину", 1975 год
Фото: РИА Новости
10/13 Ирина Алферова и Вячеслав Тихонов на съемках многосерийного телевизионного фильма "ТАСС уполномочен заявить", 1984 год
Фото: РИА Новости
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11/13 Народный артист СССР Вячеслав Тихонов и народный артист СССР Евгений Леонов в фильме "Убить дракона", 1988 год
Фото: РИА Новости
12/13 Актер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале "Кинотавр", 1998 год
Фото: РИА Новости
13/13 Актер Вячеслав Тихонов на вечере, посвященном его юбилею, в Доме кино Союза кинематографистов России, 2008 год
Фото: РИА Новости

Вячеслав Тихонов родился в 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде в простой семье. После начала Великой Отечественной войны он учился в ремесленном училище, работал токарем по металлу.

В 1945 году Тихонов бросил Московский автомеханический институт и поступил во ВГИК на испытательный семестр. Преподаватели смогли разглядеть талант в бойком молодом человеке и позволили ему дальше учиться в институте, который будущий актер закончил с отличием в 1950 году.

Вячеслав Тихонов дебютировал в кино в 1948 году в роли Владимира Осьмухина в драме "Молодая гвардия". Всего за свою карьеру снялся более чем пятидесяти кинокартинах и сериалах, принял участие в дублировании и озвучивании около шестидесяти фильмов.

Творческий путь Вячеслава Тихонова к юбилейной дате со дня рождения актера – в галерее «Рамблера».

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