Орлова вернется к роли секретарши в новых "Папиных дочках"

О том, что начались съемки продолжения сериала "Папины дочки" - не раз писала "РГ". Создатели подогревают интерес к проекту. Так, с 25 января в онлайн-кинотеатре Start выложили 10 сезонов сериала, а остальные сезоны вышли до конца месяца. Премьера первых серий "Папиных дочек" состоялась в сентябре 2007 года, сериал с высокими рейтингами шел шесть лет, насчитывает 20 сезонов и четыре премии "ТЭФИ".

Фото: Российская Газета Российская Газета

А сегодня стало известно, что всеобщая любимица Тамара Кожемятько вернется в продолжении культового сериала СТС. Даже после окончания сериала секретарша Сергея Васнецова Тамара продолжала быть кумиром поколений, звездой тик-тока и мемов. Невероятно предприимчива в жизни, владеет тонким искусством ничегонеделанья на работе и никогда не лезет за словом в карман.

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"У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: "Спасибо вам за мое детство!" Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали "Папиных дочек", - вспоминает исполнительница роли Тамары Кожемятько Татьяна Орлова. - Поэтому, когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: "Буду!" Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал".

Актриса была рада вернуться в родные декорации: "Это был эффект дежавю! Посмотрела на дверь психотерапевта, на табличку с его именем. Как это объяснить… Как будто вы были в Париже много лет назад, а теперь вернулись - и воспринимаете город иначе. Это не ностальгия, нет. Ностальгия - это когда чего-то уже нет, ты хочешь этого и вспоминаешь с грустью. Здесь все иначе".

В новом сезоне проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи - в том числе, легендарная Тамара Кожемятько.