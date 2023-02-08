Казаков готов вернуться к роли Полежайкина в новых "Папиных дочках"

Михаил Казаков заявил, что готов вернуться к роли Полежайкина в новых "Папиных дочках"
Актер Михаил Казаков в беседе с kp.ru признался, что не против повторить роль Ильи Полежайкина в новом сезоне «Папиных дочек».
«Хотелось бы. Года три назад мне звонили, спрашивали: да или нет? Я сказал «да». Так-то я не отказываюсь от съемок никогда», — говорит актер. Казаков добавил, что готов работать в кадре после полученной травмы.
Создатели «Папиных дочек» не анонсировали возвращение Казакова в проект. Согласно сюжету, Полежайкин и Галина Сергеевна расстались после четырех лет отношений.
В 2020 году Казаков получил травму ног, сорвавшись с 12-метровой высоты. Артист до сих пор восстанавливается после произошедшего, однако снимается в рекламных роликах и работает коммерческим директором строительной компании.